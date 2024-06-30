"تفوق للماتادور".. تاريخ مواجهات إسبانيا وجورجيا قبل مباراتهما بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب الإسباني نظيره منتخب جورجيا اليوم، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة بألمانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "راين إنرجي" بألمانيا.

وكان منتخب إسبانيا تمكن من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب الجورجي إلى الدور ذاته، ضمن أفضل ثوالث بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح منتخب إسبانيا، حيث سبق أن تواجها معاً في 7 مباراة من قبل، تمكن خلالهم المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز في 6 مباراة، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

ونجح لاعبو المنتخب الإسباني في تسجيل 19 هدفاً في مرمى منتخب جورجيا، فيما أحرز لاعبو المنتخب الجورجي 4 أهداف فقط في مرمى الماتادور الإسباني.

ويتقاسم الثنائي الإسباني فيران توريس وألفارو موراتا، ترتيب قائمة هدافي المنتخبين معاً، برصيد 3 ألقاب لكلاً منهما.