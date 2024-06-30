شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق برونزية الكرة والشريطة فى بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الإيقاعي الميدالية البرونزية فى منافسات الشريطة والكرة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024 التي نظمتها مصر علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالي الجاري.



وشاركت دول مصر والمكسيك و رومانيا وأوزباكستان جماعي كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.



وتأتي بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي، فى إطار خطة الاستعداد لفريق منتخب مصر الجماعي للجمباز الإيقاعي للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.



ومثّل الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الإيقاعي كل من:

فريدة حسين

لمار بحيري

عبير رمضان

جوهارا الديب

أمينة صبيح

جومانة أبو المجد



وشارك في البطولة "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند" بإجمالي مشاركة 250 لاعبة.

وتعتبر سلسلة بطولات لفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية، كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها، وبعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.