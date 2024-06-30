شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر الأولمبى تطير إلى فرنسا 13 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة؛ للمشاركة في الأولمبياد التي يبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم.

وتراجع روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، عن فكرة ضم حارس مرمى سواء محمد الشناوى أو مصطفى شوبير لقائمة الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

ويرغب ميكالى في الاستعانة بخدمات الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر مرموش، ويترقب المدير الفني البرازيلي موقف أنديتهم من السماح لهم بالمشاركة من عدمه.

وكشف مصدر بالمنتخب الأولمبى أن ميكالى يرغب فى ضم عمر مرموش، وفى حال عدم موافقة ناديه فرانكفورت الألماني سيكون البديل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب فى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي، على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.