شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش وعودة رضا ونيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي ضد طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم نيدفيد.

الهجوم: وسام أبوعلي.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود كهربا وكريستو وكريم الدبس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وبيرسي تاو وعمر كمال لعدم الجاهزية الفنية، وأنتوني موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كلا من رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.