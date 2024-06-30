شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه رسالة شكر إلى موديست بعد نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

وجه النادي الأهلي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق. وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.





واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي ضد طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم نيدفيد.

الهجوم: وسام أبوعلي.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود كهربا وكريستو وكريم الدبس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وبيرسي تاو وعمر كمال لعدم الجاهزية الفنية، وأنتوني موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كلا من رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.