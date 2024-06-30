شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تجديد عقد محمد هانى لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

جدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي ضد طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم نيدفيد.

الهجوم: وسام أبوعلي.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود كهربا وكريستو وكريم الدبس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وبيرسي تاو وعمر كمال لعدم الجاهزية الفنية، وأنتوني موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كل من: رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.