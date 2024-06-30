شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات بالأهلى لمناقشة الصفقات الجديدة وتحضيرات قطاع الناشئين وفريق السيدات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عدة اجتماعات ظهر اليوم برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

بدأت بجلسة مطولة مع إدارة الـ«سكاوتنج» لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، خاصة بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول إذا ما كانت هناك حاجة إليهم بعد الاستماع للرؤية الفنية وتحديد احتياجات الفريق.

وعقب هذه الجلسة كان هناك اجتماع آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بحضور خالد بيبو مدير الكرة، واستمعت اللجنة إلى رؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق على المزيد من النجاحات والانتصارات في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها مع ولید سلیمان رئیس قطاع الناشئين، لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، ومع شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، للاطمئنان على انطلاقة قوية لفريق الكرة النسائية.