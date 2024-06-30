الارشيف / اخبار الرياضه

حسين علي: الزمالك هددني بإيصالات أمانة بسبب أنباء انتقالي للأهلي فقط

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسين علي لاعب فريق الأهلي وبتروجيت السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بتروجيت.

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كنت من ناشئين الأهلي رغم أني زمالكاوي، وعائلتي بأكملا زمالكاوية أيضا".

وتابع: "خلال فترة تواجدي في بتروجيت الزمالك تفاوض معي لضمي، ومن جلس معي كان حازم إمام".

وأضاف: "كنت منبهر جدا بجلوسي مع حازم إمام، وأبلغت بموافقتي على الانضمام للنادي".

وأكمل: "فتح الأهلي معي مفاوضات في الوقت ذاته وعندما علم الزمالك بهذه الأنباء وجدت هناك تهديدا بإيصالات أمانة رغم أنني لم أكن قد وافقت على عرض الأهلي".

وأتم: "حزنت جدا بسبب ما فعله الزمالك، ومجلس إدارة الأهلي أخبرني بدفعهم للإيصالات حتى لو وصلت 10 مليون، وبالفعل انضممت إلى الأحمر".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا