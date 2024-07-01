شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس ظروفها 2 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأحد، 30 يونيو 2024 11:58 م
قررت رابطة الأندية استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام يوم 2 يوليو المقبل.
وقالت الرابطة في بيانها: "إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد"
وأضاف بيان الرابطة: "سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو على استاد برج العرب" .
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