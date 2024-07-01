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رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس ظروفها 2 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الأحد، 30 يونيو 2024 11:58 م

قررت رابطة الأندية استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الممتاز فى لقاء سيقام يوم 2 يوليو المقبل.

وقالت الرابطة في بيانها: "إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد"

وأضاف بيان الرابطة: "سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو على استاد برج العرب" .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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