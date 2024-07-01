رابطة الأندية ترد على الانتقادات بعد قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، استكمال ما تبقى من مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.، والتي توقفت بسبب نشوب حريق نتيجة عطل في كهرباء ستاد الإسكندرية.

وتحدد استكمال المباراة بين بيراميدز وسموحة يوم 2 يوليو المقبل على ستاد برج العرب.

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الجميع داخل الرابطة يعملون من أجل الصالح العام ويسعون لعودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية.

اقرأ ايضًا..بيراميدز يرد.. هل ينضم مصطفى فتحي لـ المنتخب الأولمبي؟

شدد دياب على احترامه لبحث جميع الأندية للحصول على حقوقها، وأن الرابطة تسعى جاهدة لمنح الجميع حقه.

أوضح أن قرار استكمال مباراة بيراميدز وسموحة هو قرار صحيح، مع علمه بأن هذا القرار لن يُرضي جميع الأطراف، وأنّه تم اتخاذه بناءً على اللوائح.

طالب دياب بإصلاح سريع في قرارات التحكيم للحفاظ على حقوق الأندية، داعيًا اتحاد الكرة إلى التعاون في هذا الشأن.

أعلن دياب عن تعديل مواعيد مباراة زد وبيراميدز، ومباراة سموحة والبنك الأهلي، مع التأكيد على إبلاغ الأندية بالمواعيد الجديدة.