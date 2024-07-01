حكم مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ13 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

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بينما يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.

حكم مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

حكم ساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: يوسف البساطي.

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي.

حكم رابع: السيد منير.

حكم فار: أمين عمر ويعاونه سمير جمال.