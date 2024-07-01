قرار مفاجئ من رابطة الأندية بخصوص مباراة بيراميدز وسموحة

اتخذت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا مفاجئًا بشأن استكمال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وكان قد تم إلغاء مباراة بيراميدز ضد سموحة في الدوري بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق حيث توقف اللقاء بسببه قبل أن يتم إلغائها.

مباراة سموحة ضد بيراميدز تم إيقافها في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تعادل إيجابي بهدف مع طرد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري.

اقرأ أيضًا.. الريان القطري يعلن رحيل بن شرقي

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس أنه تقرر استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها الثلاثاء 2 يوليو، وهذا القرار الذي يحقق العدالة للفريقين حتى إذا رأى أحد الأطراف غير ذلك.

وأشار إلى أن لائحة الدوري المصري تتضمن مواد وبها مواد أخرى تعيد الحق إلى الرابطة في اتخاذ القرارات.