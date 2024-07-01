مفاجأة.. الرابطة تعلن موعد استكمال مباراة سموحة وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة الأندية عن موعد استئناف مباراة سموحة وبيراميدز التي أُلغيت بسبب حريق في غرفة كهرباء ملعب الإسكندرية.

وقررت رابطة الأندية استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس ظروفها، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو 2024 على استاد برج العرب.

وأكدت الرابطة إنه سيتم استكمال اللقاء من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة (الاسكور شيت والتبديلات والانذارات والطرد).

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