"دوري مصري وأمم أوروبا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كما تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين فريقي المصري والجونة، والمباراة الثانية بين طلائع الجيش والأهلي.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

المصري ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

أمم أوروبا 2024

فرنشا ضد بلجيكا.. "بي إن سبورتس 1".. 7 مساءً.

البرتغالي ضد سلوفينيا.. "بي إن سبورتس 2".. 10 مساءً.

كوبا أمريكا 2024

جامايكا ضد فنزويلا.. 3 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

المكسيك ضد الإكوادور.. 3 صباحاً.. "غير منقولة عربياً.