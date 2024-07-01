ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات تاو.. وداع موديست.. وتدريبات الحضري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام سلوفاكيا اليوم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه صوره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة من داخل صالة الجيم.

ونشر نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة عدد من الصور، خلال وجوده في مران النادي الأهلي.

وقام أسطورة حراسة مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري مجموعة من الصور داخل الجيم، خلاله قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وشارك لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي متابعيه صورة له، من مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا أمس.

وحرص نجم النادي الأهلي رامي ربيعة، على نشر صورة له رفقة زميله الفرنسي بالفريق أنتوني موديست، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي.

ونشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تدريبات الفريق.

وقام طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، بنشر صوره رفقة وسام أبو علي زميله بالفريق.

كما نشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورة له رفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق أثناء تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

ونشر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة يستعرض بها عضلاته خلال مران الفريق.