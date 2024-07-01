"قرار عشوائي".. طارق مصطفى يعلق على تأجيل مباراة البنك الأهلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن غضبه من قرار رابطة الأندية المحترفة المصرية، بتأجيل مباراة فريقه أمام سموحه، والتي كان من المقرر إقامتها يوم غد الإثنين، من أجل استئناف مباراة سموحة ضد بيراميدز.

وكانت مباراة بيراميدز ضد فريق سموحة، والتي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، قد ألغيت بسبب نشوب حريق في كابلات غرفة تحكم الكهرباء بملعب "الإسكندرية".

وكتب أحمد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار عشوائى وعدم احترام لنادى البنك الأهلي راعى الكرة المصرية وآخر من يعلم بالقرار، من خلال الإعلام تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة بدون علمنا".

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي، كان من المقرر أن يلاقي فريق سموحة غداً الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.