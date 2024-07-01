"سأل صلاح عليه".. من هو مدرب الفريق السعودي الذي يريد التعاقد مع زيزو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، تلقيه عرضا من الدوري السعودي، خلال ظهوره عبر برنامج "الكرة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر.

ورد إبراهيم فايق مقدم البرنامج عليه، قائلا: "كنت في جلسة مع أحد المدربين في السعودية، وقال لي إنه يريد التعاقد مع زيزو".

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، المدير الفني الذي يريد التعاقد مع زيزو في الدوري السعودي.

وقال المصدر: "العرض الذي تلقاه زيزو من فريق الاتفاق، وجيرارد مصمم بشكل كبير على ضم زيزو ولديه رغبة كبيرة في الأمر".

وأضاف: "جيرارد تواصل مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، من قبل، للاستفسار عن زيزو".

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