شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى افتتاح الجولة الـ"29" بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الاثنين، مباراة واحدة في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تجمع المصري البورسعيدى والجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.



وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو، لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة الـ"29" لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 1 يوليو

المصري & الجونة..7 مساء

الأهلى & الطلائع..7 مساء مؤجلة من الأسبوع الـ"13"



الثلاثاء 2 يوليو



البنك الأهلى & سموحة..4 عصراً

انبى & المقاولون العرب..7 مساء

بيراميدز & زد إف سى..7 مساء



الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة..4 عصراً

سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء

فاركو & الزمالك..7 مساء



الخميس 4 يوليو

الاهلى & الداخلية.. 7 مساء

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.