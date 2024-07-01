شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها قرار عادل والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن استكمال مباراة سموحة مع بيراميدز بنفس ظروفها هو القرار العادل في هذه الأزمة بعد إلغاء المباراة في بداية الشوط الثاني.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "اتخذنا القرار العادل، والرابطة تهدف للعب العادل بين جميع الأندية ونقدر اعتراضات الأندية على التحكيم ونسعى لتصحيح بعض الأمور حتى نحقق العدالة".

وأضاف رئيس رابطة الأندية، أن حيثيات القرار باستكمال ما تبقى من مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 بنفس اللاعبين والتبديلات والإنذارات يوم 2 يوليو باستاد برج العرب هو قرار لا يرضي طرفي اللقاء لكنه يراعي العدالة".

وتابع: "قرار إعادة ما تبقي من مباراة سموحة وبيراميدز عادل للفريقين ومطابق للوائح طبقا للمادة 110، وما يهمنا تحقيق العدالة للجميع ونحترم إدارات جميع الأندية".

واختتم دياب تصريحاته قائلا: "إذا لم يوجد نص واضح تستطيع ادارة الرابطة اتخاذ القرار كما تراه، وبالتالي حددنا موعد المباراة سبب الأزمة وترتب عليها تغيير موعد مباراة رد وبيراميدز وأخطرنا الأندية الثلاثة بالمستجدات".