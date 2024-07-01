شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة كولر مع لجنة التخطيط بالأهلى لتحديد صفقات الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني، لمناقشته في ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق الأحمر في الموسم المقبل وأهم اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي من قِبَل لجنة الاسكاوتنج بالنادي، وكذلك موقف اللاعبين المتوقع رحيلهم عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

كما اشتملت الجلسة على مناقشة العروض الخارجية التي وصلت لأكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويوجد اهتمام من أندية خليجية وخارجية بأكثر من لاعب في الأهلي مثل محمد الشناوي وأليود يانج وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو، وأحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم مصير اللاعبين الذين يملكون عروضا في الفترة الأخيرة، من أجل حسم مصيرهم من الموافقة على العروض والتفاوض على القيمة المالية أو الرفض والاعتذار لتلك الأندية عن رحيل بعض اللاعبين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.