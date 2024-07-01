شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى: أحمد شديد لاعب مميز.. وأتمنى الاستمرار فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود أن أحمد شديد قناوي لاعب محترم وملتزم، ونجح في أن يتكيف مع اللعب في الدرجة الثانية، وأنه كان يتحامل على نفسه في أوقات كثيرة ويلعب وهو مصاب.



وأضاف مكي، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن على قناة dmc، إن الموسم كان صعبا وشاقا، مؤكدا أنه لا يعرف حتى الآن مصيره، وأنه يتمنى أن يكون موجودا في الممتاز في الفترة المقبلة.



وواصل تصريحاته أن محمود ممدوح مهاجم جيد، ويحتاج لوقت واهتمام خاص حتى يظهر أفضل ما لديه مع الفريق الذي سينتقل له، خاصة أنه مهاجم صغير في السن مواليد 2002.