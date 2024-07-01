شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي السلة يواجه ألمانيا غداً فى كأس العالم تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب كرة السلة للشباب تحت 17 سنة مع ألمانيا، غدا الثلاثاء، فى إطار ثالث مباريات الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم التي تقام بتركيا. ويقع المنتخب ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كندا، أستراليا، وألمانيا.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام أستراليا، الأحد، وخسرها بنتيحة 85- 82، ثم التقى مع كندا أمس، على أن يلتقى مع ألمانيا غدا الثلاثاء.

يذكر أن منتخب السلة رجال يشارك فى التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس ، و التى تقام باليونان غدا الثلاثاء أيضا، بقائمة تضم كلا من أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، إيهاب امين، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام، أحمد ياسر، عمر طارق.