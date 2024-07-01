شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى: أنا مستمر فى الملاعب وكنت قريبا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شديد قناوي قائد فريق حرس الحدود أنه مستمر في الملعب طالما أنه قادر على المشاركة في المباريات وتقديم أفضل ما لديه، وطالما أنه مؤثر مع الفريق، وعندما يشعر أنه غير قادر سيعتزل لعب الكرة.



وأضاف أحمد شديد قناوي في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن على قناة dmc، إن سعد سمير كان يجري معه الإطالات، وتعرّض شريف عبد الفضيل للإصابة في نهائي أفريقيا أمام الترجي ولعب وليد سليمان في مركز الظهير الأيسر، ولقيت سعد سمير بيقول لي كابتن حسام البدري بينادي عليك، وغيّرت وروحت لقيت البدري بيقول لي إنت بتهزر وإحنا بنلعب نهائي ارجع مكانك.



وتابع أنه يدرس كل الأمور حاليا لأنه تعب كثيرا هذا الموسم، وتعرّض لأمور لم يتعرض لها في مسيرته، وأنه يشكر كل مسؤولي الحرس على محاولاتهم لتهيئة الأمور للفريق طوال الوقت.



واختتم تصريحاته بأنه تلقى عرضا من الزمالك أثناء وجوده في المصري البورسعيدي وجلس مع حلمي طولان، وكان قريبا من الرحيل، ولكن المصري غالى في طلباته المالية، وبالتالي تم رفض العرض.