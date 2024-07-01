إينو: مجلس الزمالك فرد عضلاته ونزل على مفيش

ياسر رشاد - القاهرة - قال معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، إن جمهور الزمالك مستاء من مجلس الإدارة بعد قرار لعب مباراة سيراميكا كليوباترا.

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وأضاف إينو في تصريحاته مع مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتم تنفيذه بشكل صحيح، ومجلس الابيض فرد عضلاته ونزل على مفيش،

وتابع: طلبات الزمالك لم يتم تنفيذ أي منها، وما الاستفادة من عدم لعب الزمالك مبارة القمة، لو مباراة القمة كانت أمام أي فريق أخر بخلاف الأهلي كان لعب الأبيض بشكل طبيعي

وأختتم إينو تصريحاته : من وجهة نظري عدم لعب الزمالك أمام الأهلي هو خوف، الأهلي والزمالك هرمين الكرة المصرية، بدليل أن جمهور الزمالك امتنع عن حضور مباراة سيراميكا كليوباترا رافضا قرار مجلس الزمالك بالعودة للعب مرة أخرى في الدوري الممتاز.،