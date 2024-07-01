عبدالجليل: الوجوه التي تدير اتحاد الكرة لابد من تغييرها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتعامل جيدًا مع الأزمة الآخيرة، وتراجع جمهور النادي عن دعم مجلس الإدارة ومساندة الفريق في المدرجات، رغم أنه كان يدعم الزمالك في أصعب المباريات.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما حدث في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية أمر غريب جدًا".

وأضاف: "الوجوه التي تدير اتحاد الكرة خلال العشرين عاما يجب أن يتم تغييرها".

وواصل: "لا يجوز لأي حكم ان يلتقط صورا مع أي لاعب بعد المباريات، تصرف نادر قمر الدولة كان قرار خاطئ".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد اتخذ قرارًا بعدم خوض مواجهة القمة أمام الأهلي، المقرر لها الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك واعتباره فائزًا بالمباراة 2- صفر.