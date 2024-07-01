التشكيل الرسمي لمباراة المكسيك والإكوادور في كوبا أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

أعلن كلا من الجهاز الفني لمنتخب المكسيك والإكوادور، التشكيل الأساسي للمباراة التي ستجمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

ويلعب المكسيك المباراة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: جوليو جونزاليس.

- خط الدفاع: جورجي سانشيز، سيزار مونتيس، جوان فاسكيز، جيراردو أرتياجا.

- خط الوسط: لويس تشافيز، لويس روميو، أوربيلين بينيدا.

- خط الهجوم: أوريل أنتونا، جوليان كوينيونيس، سانتياجو خيمينيز.

بينما يخوض منتخب الإكوادور المباراة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: أليكساندر دومينيجيز.

- خط الدفاع: بييرو هينسابي، ويليان باكو، فيليكس توريس، أنجليو بريسيادو.

- خط الوسط: ألان فرانكو، مويسيس كايسيدو، جيريمي سارمينو، كيندري بايز، كيفين رودريجيز.

- خط الهجوم: إينر فالنسيا.