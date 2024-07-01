شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بالنادي المصري موسم 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اختبارات قطاع الناشئين بالنادي المصري للموسم المقبل 2024-2025، اليوم الاثنين، ووافقت إدارة النادي المصري على الاقتراح المقدم من عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين والبراعم بالنادي بشأن تشكيل لجنة للإشراف على اختبارات القطاع والتي تنطلق فى الرابعة عصراً على ملعب السيد متولي.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:



عباس نور الدين .... رئيسًا للجنة الاختبارات.

محمد المنصوري .... مديرًا اداريًا.

السيد الناغي .... مشرف مدربي حراس المرمى

هيثم الشامي .... مدربًا.

حسن العشري .... مدربًا.

عمرو الشموتي .... مدربًا.

طارق الشناوي .... مدربًا للحراس.

أيمن غريب .... مدربًا للحراس.

ابراهيم الصفتي .... إداريًا.

السيد الجراحي .... إداريًا.

وليد طه .... اخصائيا لاصابات الملاعب.

عادل فؤاد ..... مسئولًا ماليًا.

وأعلن النادي المصري جدول مواعيد اختبارات الناشئين للموسم الجديد، حيث كان النادي البورسعيدي قد حدد فى وقت سابق الأول من يوليو الجاري موعداً لانطلاق اختبارات الناشئين التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، على ملعب السيد متولي من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط، وتبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا، يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.