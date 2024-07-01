"الأهلي يعلن التجديد لمحمد هاني".. تعرف على تفاصيل العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، تجديد تعاقده مع الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، لينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر في 2027.

وكشف النادي الأهلي عبر موقع الرسمي، أن محمد هاني جدد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أنه أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد.

وأكد محمد هاني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وخاض محمد هاني مع النادي الأهلي 323 مباراة طوال مسيرته بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 23 تمريرة حاسمة.