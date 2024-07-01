شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظر العرض الأخير لحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد عواد ، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك ، تلقى آخر عرض من مسئولى النادى الأبيض بشأن تجديد تعاقده أو الرحيل بعدما انتهى تعاقده مع النادى.

سبق وقدم مسئولو الزمالك عرضًا لعواد لتجديد تعاقده بشرط تخفيض قيمته، وهو ما وافق عليه اللاعب، إلا أنه اعترض على قيمة التخفيض.

ويحصل عواد فى العقد القديم على ما يقرب من 18 مليون جنيه فى الموسم، وعرض الزمالك تخفيضه لما يقرب من النصف، وهو ما رفضه عواد.

ويمتلك الحارس عروضًا من أحد أندية الدورى السعودى إلا أنه أجّل حسم مصيره لحين سماع آخر عروض الزمالك والتي سيحدد بناءً عليها مصيره فى المرحلة المقبلة.