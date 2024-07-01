شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف بركات بالتواصل مع الأندية لحسم الـ3 الكبار فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات ، عضو المجلس المشرف على المنتخب الأولمبى ، بالتواصل مع الأندية لحل أزمة اللاعبين الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويرغب ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى الاستعانة بخدمات الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر مرموش أو أحمد سيد زيزو، ويترقب المدير الفني البرازيلي موقف أنديتهم من السماح لهم بالمشاركة من عدمه.

وتراجع روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، عن فكرة ضم حارس مرمى سواء محمد الشناوى أو مصطفى شوبير لقائمة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر بالمنتخب الأولمبى أن ميكالى يرغب فى ضم عمر مرموش، وفى حال عدم موافقة ناديه فرانكفورت الألماني سيكون البديل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي، على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.

على صعيد متصل، تأكد إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى قبل المشاركة في أولمبياد باريس أمام أوكرانيا والعراق على أن تقاما في باريس.



ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



وتطير بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.