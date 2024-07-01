كشف حازم خميس، رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات عن كواليس جديدة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعد جلسة الاستماع الثانية التي خضع لها اللاعب.

وقال خميس في تصريحات تليفزيونية: “من المفترض أن ما يحدث في لجنة الاستماع لا يتم الإعلان عنه، ونحن في انتظار قرار اللجنة بعد حضور اللاعب برفقة فريقه القانوني والطبي، إضافة إلى مسؤولي لجنة الاستماع”.

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وأضاف: “لجنة الاستماع بتأخذ قرارًا بشأن اللاعب وبترسله إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وأيضًا الوكالة المصرية، كما يتم مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم سواء بإيقاف اللاعب أو رفع الإيقاف عنه”.

وتابع: “حسم مصير رمضان صبحي سيكون في خلال من 3 أسابيع إلى شهر وذلك بعد الدراسة الدقيقة لجلستي الاستماع التي حضرهما اللاعب”.

واختتم: “لن يكون هناك جلسات استماع أخرى بشأن رمضان صبحي بعد الجلستين اللتان خضع لهما اللاعب من ساعة الواقعة”.

وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي قد طلب في نهاية جلسة الاستماع الثانية التي عقدت قبل أيام رفع الإيقاف عن اللاعب لحين صدور قرار نهائي بشأنه.