تطورات ملف تجديد عقد أوباما مع الزمالك

يواصل مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع يوسف أوباما خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك من أجل حسم ملف التجديد له مع الفريق الأبيض.

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وعرض مسئولو الزمالك على يوسف أوباما تخفيض راتبه مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة من أجل تجديد عقده، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي.

من جانبه رحب يوسف أوباما بتخفيض راتبه، واستعداده للتوقيع على عقود جديدة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد في الوقت الحالي، حيث ترغب إدارة الأبيض في الحفاظ على قائمة اللاعبين الحاليين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بإيقاف القيد لعدة فترات بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لدى الأبيض والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو الأربعاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.