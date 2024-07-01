قرار صادم في الاهلي ضد كهربا بعد أزمة مباراة فاركو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار صادم من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، خاصة بعد أزمة مباراة فاركو الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر أبلغ كهربا إنه لن يحضر المران الأخير قبل مباراة طلائع الجيش، واللاعب عندما عرف لم يحضر المران من الأساس، وتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، وتغريمه ماليًا، ويا عالم هل سيكون موجود في الفترة المقبلة أم لا، لكن من الواضح إن عقوبة كهربا هتطول”.

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وأضاف: “ماذا سيحدث لو كان كهربا اتمرن عشر دقائق مع لاعبي الاهلي المستبعدين من مباراة فاركو؟، كانت الأمور ستنتهي واللاعب سيعود للمشاركة خاصة بعد رحيل موديست وإصابات وسام أبو علي المتكررة”.

وتابع: “كهربا كان يجب عليه أن يرى المشهد من جميع الجهات، خاصة وأن فرصه في المشاركة الأساسية زادت بعد رحيل موديست أمس، وأزيدك من الشعر بيتًا مارسيل كولر سيوظف طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح بعد استبعاد كهربا من مباراة طلائع الجيش”.

واختتم: “كولر رجل يعشق النظام وهذه من أبرز عوامل نجاحه ومعندوش كبير، وعقوبة كهربا قد تطول خلال الفترة المقبلة”.