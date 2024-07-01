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"مخالف".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن استكمال مباراة بيراميدز وسموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نهاد حجاج خبير اللوائح، مفاجأة بشأن قرار إعادة استكمال مباراة سموحة وبيراميدز، في بطولة ، مؤكدا أنه مخالف للوائح.

وشهدت مباراة بيراميدز وسموحة، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، في الدوري المصري، على استاد الإسكندرية، حريق في محول الكهرباء، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم استكمال المباراة.

وقال نهاد حجاج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس": اللوائح الواضحة للجميع، وهذه أزمة نعاني منها وواضحة في الكرة المصرية، وهنفضل في أزمات طالما أن اللوائح تقبل القسمة على اثنين".

وأضاف: "قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز، مخالف للوائح، وكان يجب اعتبار صاحب الملعب خاسرا 2\0، وللأسف لا يوجد لدينا نادي محترف ورخص الأندية، وعدم وجود لعب مالي نظيف في الكرة المصرية ومزيد من الأزمات التي ليس لها حلول".

أكمل: "خلال أسبوع سيكون هناك أزمة جديدة سنبحث لها عن حل بسبب عدم وجود لوائح واضحة، نحن نريد إرادة حقيقية من أجل إصلاح الكرة المصرية، والأحداث الكثيرة والتطور في كرة القدم لم تساعد عامر حسين، ولابد من إعادة وصياغة اللوائح بشكل صحيح والمشهد الكروي أصبح صعب للغاية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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