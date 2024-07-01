"تغيير هجومي".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الداخلية خلال المران الختامي أمس الخميس.

وسوف يشهد التشكيل، بعض التغييرات وخاصة في الجانب الهجومي، بتواجد الفلسطيني وسام أبو علي وطاهر محمد من البداية.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

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