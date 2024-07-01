محاولات في الإسماعيلى لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم لمواجهة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي محاولاته لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش للحاق بمواجهة سيراميكا والتي تقام باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان أحمد عادل عبد المنعم تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مباراة الدراويش مع المصرى والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف، والتي تسببت في عدم استكماله للمباراة.

ويأمل الجهاز الطبي لتجهيز أحمد عادل خاصة فى ظل إصابة محمد فوزى وغيابه عن الإسماعيلى أمام سيراميكا، ولا يتبقى سوى كمال السيد والحارس الناشئ عبد الله جمعة.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران الفريق قبل اللقاء المنتظر الذي يجمع الدراويش بفريق سيراميكا كليوباترا .

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعششرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يتطلع فيه الفريقين لتحقيق الفوز من ىأجل تعديل موقفهم في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز .

وعقد جلال جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بنسيان نتيجة المباراة والتي هزم فيها الفريق من المصري البورسعيدي .

وقام جلال بتصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي وقع فيها خلال المباراة الماضية ، وأكد على كامل ثقته في جميع عناصر الدراويش .

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكر مغلق غدًا الثلاثاء في إطار التحضير لمواجهة سيراميكا كليوباترا .

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.

وعلى جانب آخر، يدرس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تسويق ثنائي الفريق الصاعدين نادر فرج وعمر الساعي في نهاية الموسم، وعرضهما للبيع سواء داخل مصر أو خارجها، في محاولة للاستفادة المالية من وراء عائد بيع الثنائي.

وعلمت الخليج 365 أن الإسماعيلي تواصل مع أحد الوكلاء اللذين قاموا بعرض الثنائي عمر الساعي ونادر فرج على قطبي الكرة المصرية خلالها الايام الماضية بشكل شفوي وهذا ما رفضه الأهلي والزمالك .

ويترقب الإسماعيلي نهاية أولمبياد باريس 2024، على أمل تواجد عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي، لرفع سعره وتحقيق مكاسب مالية وراء مشاركته في المسابقة.

وأشار مصدر بإدارة الإسماعيلي، إلى أن الإدارة لا تمانع بيع اللاعب للأهلي أو الزمالك، بشرط الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب ونفس الحال بالنسبة لنادر فرج.

وعن عبدالرحمن مجدي، فلم يتلق اللاعب أي عروض حاليا، بعد فشل انتقاله للدوري الليبي في يناير الماضي.

وعلى جانب متصل ، دخل نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع محمد مخلوف لاعب خط وسط الإسماعيلي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يمتلك مخلوف في الوقت الحالي العديد من العروض الجادة داخل الدوري المصري ولكن أبرزها الاتحاد السكندري الذي يسعى لضم اللاعب بشكل جاد .