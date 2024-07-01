الشاذلى : بطلة الاوليمبى حبيبة السقا تحصل علي ذهبية بطولة الدورى العالمي للكاراتيه المقامة بكرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الكابتن ناصر الشاذلى رئيس مجلس ادارة النادى الاوليمبى ان ابطال النادى الاوليمبى لازالوا يحصدون البطولات الدولية وفوز بطلة الاوليمبى حبيبة السقا علي ذهبية بطولة الدورى العالمي للكاراتيه المقامة بكرواتيا مع منتخب مصر للناشئات وفريق الكاراتيه بالنادى الاوليمبى يضاف الى رصيد النادى حيث حصلت على الميدالية الذهبية والمركز الاول ميزان تحت ٤٧ ك فى بطولة الدورى العالمى للناشئين والناشئات والمقام بدولة كرواتيا بعد منافسات شرسة .

حيث تغلبت بطلتنا على بطلات فرنسا واوكرانيا واسبانيا ولعب قبل النهائي مع بطلة امريكا والتغلب عليها ثم لعب النهائي مع بطلة رومانيا

ومجلس ادارة النادى يتقدم بخالص التهنئة الي البطلة حبيبة السقا والي جهاز الكاراتيه بالنادى علي هذا الإنجاز الرياضي والي مدرب اللاعبة يوسف عزب ومقنن الأحمال احمد مصفى و الجهاز الادارى على هاشم ورئيس الجهاز والمدير الفنى لمنتخب مصر كابتن هاشم محمود هاشم