أحمد الشيخ يخضع لعملية غضروف الركبة ويغيب عن الإسماعيلى لفترة طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع أحمد الشيخ ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، لعملية غضروف الركبة خلال الأيام المقبلة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب فى ألمانيا حاجته لإجراء العملية من أجل العودة للتدريبات فى الفترة المقبلة.

ويجهز أحمد الشيخ والإسماعيلى لإجراء العملية التي من المقرر أن يغيب اللاعب على إثرها من 3 إلى 4 أشهر عن الإسماعيلى، لينتهى موسم اللاعب مع الدراويش.

من جهته يعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكر مغلق غدًا الثلاثاء في إطاؤ التحضير لمواجهة سيراميكا كليوباترا .

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعششرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يتطلع فيه الفريقين لتحقيق الفوز من ىأجل تعديل موقفهم في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.

وعلى جانب آخر، دخل نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع محمد مخلوف لاعب خط وسط الإسماعيلي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يمتلك مخلوف في الوقت الحالي العديد من العروض الجادة داخل الدوري المصري ولكن أبرزها الاتحاد السكندري الذي يسعى لضم اللاعب بشكل جاد .

يدرس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن خلال الفترة الحالية ، تسويق ثنائي الفريق الصاعدين نادر فرج وعمر الساعي في نهاية الموسم، وعرضهما للبيع سواء داخل مصر أو خارجها، في محاولة للاستفادة المالية من وراء عائد بيع الثنائي.

وعلمت الخليج 365 أن الإسماعيلي تواصل مع أحد الوكلاء اللذين قاموا بعرض الثنائي عمر الساعي ونادر فرج على قطبي الكرة المصرية خلالها الايام الماضية بشكل شفوي وهذا ما رفضه الأهلي والزمالك .

ويترقب الإسماعيلي نهاية أولمبياد باريس 2024، على أمل تواجد عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي، لرفع سعره وتحقيق مكاسب مالية وراء مشاركته في المسابقة.

وأشار مصدر بإدارة الإسماعيلي، إلى أن الإدارة لا تمانع بيع اللاعب للأهلي أو الزمالك، بشرط الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب ونفس الحال بالنسبة لنادر فرج.