قرار " كمالة " مباراة سموحة وبيراميدز يثير السخرية على وسائل التواصل الاجتماعى

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب قرار إعادة الجزء المتبقى من مباراة سموحة وبيراميدز التى توقفت بسبب حريق المقصورة الرئيسية بستاد الاسكندرية فى إثارة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعى Facebook

واعتبر رواد الشبكة العنكبوتية قرار “ كمالة ” المباراة ما هو الا قرار كوميدى حيث ان القرار المتوقع كان احد أمرين اعادة المباراة او احتساب فوز بيراميدز الا ان رابطة الأندية اعلنت استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء سيقام غدا 2 يوليو.



وقالت الرابطة في بيانها: "إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد، وسيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو على استاد برج العرب" .

يذكر أن حريق نشب فى غرفة التحكم باستاد الإسكندرية، مما أدى لعدم استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بعد أن وصلت للدقيقة 4 من الشوط الثانى، وكانت النتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"