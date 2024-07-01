شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الضامة تبعد عماد حمدى عن الإسماعيلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

خرج عماد حمدى، لاعب وسط الاسماعيلى ، من حسابات إيهاب جلال فى مباراة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويعانى عماد حمدى من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام المصرى والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

ويخضع عماد حمدى قائد الإسماعيلى لجلسات علاج طبية بعد إصابته فى مباراة المصرى الأخيرة والتى تعرض لها بعد مرور 15 دقيقة فقط، وهو ما جعل اللاعب خارج مباراة سيراميكا المقبلة.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.