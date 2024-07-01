شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الأهلى والطلائع قبل لقاء الليلة فى الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري

التقى الأهلى مع الطلائع في 35 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 65 هدفاً وتلقت شباكه 16. وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015

حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاءً.