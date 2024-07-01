شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم هداف الدوري الزامبي لمدة موسمين مقابل 25 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات التعاقد مع اينوك ساكالا، هداف فريق زيسكو يونايتد، وثاني هدافي الدوري الزامبي، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق لمدة موسمين.

وبلغت قيمة الصفقة 25 ألف دولار، يتحمل منها اللاعب 5 آلاف دولار، وذلك بعدما لفت صاحب الـ22 عاماً نظر مسئولى النادي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.



اينوك ساكالا (1)



اينوك ساكالا (2)

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب في اللقاء الماضي على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بـ استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.