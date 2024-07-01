شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مستحقات مساعدى فيريرا لسدادها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مستحقات الثنائى أوليفيرا وجونزاليس مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، لتجنب إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا".

وتبلغ مستحقات الثنائى مساعدى فيريرا 14 ألف دولار، بالإضافة إلى 26 ألف دولار مستحقات متأخرة لروى أجواش مساعد فيريرا أيضا.

ويسعى الزمالك لسداد المستحقات للمساعدين في أسرع وقت لتخفيف الأزمات المتعلقة بأزمة إيقاف القيد، بالإضافة إلى أن المبالغ المطلوبة للمساعدين ليست العقبة الكبرى في حل الأزمة.

ويعانى الزمالك من إيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق و التي تبلغ 2 مليون و 400 الف يورو، ومازال النادى يجرى محالات مع اللاعب ومحاميه لحل الأزمة و الحصول على الرخصة الافريقية.