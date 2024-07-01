شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: علمنا بتأجيل مباراة سموحة من الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

اعترض أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، على تأجيل موعد مباراته أمام سموحة بسبب استكمال مباراة بيراميدز وسموحة فى الجورة الـ 28 ، مشيرا إلى أن فريقه سيتضرر من الناحية الفنية.

وقال رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة تقديم الإعلامى خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت، كيف يتم تأجيل المباراة ونعرف الخبر من الإعلام، لقد قمنا بحجز الملعب والمعسكر والإسعاف وكل شيء".

وأضاف، "الهاني سليمان تم طرده في مباراة بيراميدز، وكان من المفترض أن يغيب أمامنا، ولكن الآن بعد تأجيل اللقاء سيلعب بشكل طبيعي، بالإضافة إلى غياب أسامة فيصل المهاجم الأساسي للفريق عن اللقاء بعد تحديد موعده الجديد بسبب انضمامه للمنتخب الأولمبي".

وتابع، "مبدأ تكافؤ الفرص يتم نسفه بشكل كامل، تم تأجيل المباراة وهذا التأجيل تسبب في مشاكل عديدة".

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موعد مباراتي سموحة والبنك الأهلي، وبيراميدز وزد، فى الجولة 29 بالدوري، وذلك بعد تأجيلهما أمس، بسبب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز فى الجولة 28.

ونشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الرياضية عبر فيس بوك المواعيد الجديدة للمباراتين، ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع البنك الأهلي فى السابعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بيراميدز مع زد فى السابعة مساء الأحد المقبل.

وقررت رابطة الأندية استكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام يوم 2 يوليو الجاري.

وقالت الرابطة في بيانها، "إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد".

وأضاف بيان الرابطة، "سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو على استاد برج العرب" .