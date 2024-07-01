شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من العودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مروان محسن ، مهاجم مودرن فيوتشر، من العودة إلى الملاعب بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه منذ 18 فبراير الماضي، بعد أثبتت الأشعة إصابة مهاجم مودرن فيوتشر بقطع فى الرباط الخارجي للركبة.

وقطع مروان محسن شوطاً كبيراً في التعافي من الإصابة بعدما خضع لفترة تأهيل في الجيم لاستعادة اللياقة البدنية.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري، ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

ويعمل طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز محمود حمدي حارس مرمى الفريق للمشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق، بشرخ فى الكتف، خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام الجونة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 5 أسابيع.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.