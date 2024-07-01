تعليق مفاجئ لـ كهربا بعد استبعاده من مباراة الاهلي أمام طلائع الجيش

أثار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الجدل بسبب استبعاده من مواجهة الأحمر ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر كهربا، صورة له من داخل سيارته عبر الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقًا:” ابتسم فـ رب الخير لا يأتي إلا بالخير”.

وشارك كهربا اليوم الإثنين في مران الاهلي للاعبين المستبعدين اليوم عقب خروجه من قائمة الفريق ونشر مقطع فيديو خلال مشاركته ومداعبته لنجل زميله بالفريق، بيرسي تاو.

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واستقر كولر على استدعاء القائمة التالية للمشاركة في مباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.