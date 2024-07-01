راتب محمد هاني الجديد مع الاهلي..يتزايد كل موسم

أعلن النادي الاهلي بشكل رسمي عن تجديد عقد ظهيره الأيمن، محمد هاني، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد توصية من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويُعدّ هاني أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الاهلي، وقدّم أداءً مميزًا مع الفريق خلال المواسم الماضية.

وكشفت تقارير صحيفة بأن هاني سيحصل على 36 مليون جنيه طوال مدة عقده الجديد، بواقع 11 مليون جنيه في السنة الأولى، و 12 مليون جنيه في السنة الثانية، و 13 مليون جنيه في السنة الأخيرة.

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وحرصت إدارة النادي على إعفاء هاني من بند نسبة المشاركة في عقده الجديد، وذلك خلال السنة الأخيرة فقط، تقديرًا لجهوده ومشواره مع الفريق.

وفي سياق أخر يستعد الاهلي لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد الكلية الحربية.

قائمة الاهلي في مباراة طلائع الجيش

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.