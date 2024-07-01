فعل قبيح وسب..موقف يويفا من معاقبة ثنائي إنجلترا في يورو 2024

نجا منتخب إنجلترا من عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد سلوكيات ثنائيها جود بيلينجهام وديكلان رايس في مباراة دور الـ16 ضد سلوفاكيا في بطولة يورو 2024.

والتقى المنتخبان في المباراة المثيرة التي أقيمت مساء أمس الأحد، حيث فازت إنجلترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.

وكانت إنجلترا على وشك الخروج المبكر من البطولة، حيث تأخرت في النتيجة حتى الدقيقة 95، قبل أن يسجل بيلينجهام هدف التعادل القاتل، ثم يحرز هاري كين هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.

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وبعد تسجيله هدف التعادل، شوهد بيلينجهام وهو يقوم بإيماءة قبيحة تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، لكنه نفى لاحقًا أي نية للإساءة، مدعيًا أنّه كان يمزح مع أصدقائه المقربين في المدرجات.

وفي حادثة أخرى، دخل ديكلان رايس في مشادة ساخنة مع مدرب سلوفاكيا، فرانشيسكو كالزوني، بعد تسجيل هاري كين هدف الفوز.

وتدخل آرون رامسديل، حارس مرمى إنجلترا، لتهدئة الموقف، حيث بدا أن رايس يصف المدرب الإيطالي بـ “أصلع” ويطالبه بالسكوت.

ورغم هذه السلوكيات، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن يويفا لا يخطط لاتخاذ أي إجراءات ضد ثنائي إنجلترا.

ويعني ذلك أنّهما سيكونان متاحين للمشاركة في مباراة ربع النهائي ضد سويسرا، المقررة يوم السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض وسائل الإعلام ترى أن تصرف بيلينجهام على وجه الخصوص قد يُعتبر مسيئًا ويستحق الإيقاف لمباراة واحدة، ممّا يُشكل ضربة للمدرب جاريث ساوثجيت في حال حدوثه.