فرج عامر: قرار استكمال مباراة بيراميدز مخالف للائحة لكننا موافقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار إعادة استكمال مباراة سموحة وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أزمة الحريق الذي نشب في ملعب الإسكندرية في المباراة الماضية، وأدى إلى عدم استكمالها.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة، قرارا رسميا، بإعادة استكمال مباراة بيراميدز وسموحة، بنفس ظروف اللقاء الذي لم يستكمل، ولكن على ملعب برج العرب.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس: "بالطبع موافق على قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة، ونعترف أن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري هذا الموسم".

أضاف: "نعرف أن قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة عكس اللوائح لكننا موافقين على هذا القرار، ولا أعلم موقف بيراميدز من لعب المباراة بعد قرار إعادتها".

وأتم تصريحاته: "أيا كان قرار رابطة الأندية نحن موافقين عليه، وما حدث في المباراة شيء سلبي، ولكن هذا قضاء وقدر، وفي حال صدور قرار بخسارتنا لن نكن نحتج على هذا القرار".

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