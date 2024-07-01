شوبير يكشف تفاصيل عرض رحيل كهربا.. ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن عروض الرحيل للاعبين الأهلي في الفترة المقبلة، كاشفا عرض نادي الخلود السعودي لضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: “نعم كهربا عنده عرض من نادي الخلود السعودي بس شفهي، وهقولك تفاصيله لأن اللي ماسك النادي ده، حامد البلوي وأنتم عارفين قصة عائلة البلوي لأنهم كانوا ماسكين نادي اتحاد جدة في الفترة اللي لعب فيها كهربا وقدم أداء مميز مع هذا الفريق".

أضاف: "نادي الخلود نعم عاوز كهربا، ولكن لم يرسل عرضا رسميا حتى الآن لضم اللاعب".

أكمل: "ما علمته أن نادي الخلود تواصل مع كهربا، وأخبروه بالمقابل المادي الذي سيحصل عليه، ولكن طالبوه بتخليص نفسه من الأهلي والرحيل إليه مجانا إعارة لمدة موسم، لأنه دخل في خلاف مع كولر والأمر أصبح صعب".

وأوضح: "نعم الوقت صعب والأهلي يحتاج كهربا بشدة، ولكن في نفس الوقت لن يقف عليه، والوضع حاليا في انتظار عرض رسمي من النادي السعودي لمناقشته".

وأتم تصريحاته: "هقول مفاجأة من العيار الثقيل، أي لاعب سيصله عرض رسمي النادي الأهلي لن يمانع في التفاوض، أي لاعب أي لاعب، ولكن بشرط لابد من مقابل مادي جيد، لأن النادي الأهلي بردوا بيدور على البطولات، والتعاقد مع صفقات جديدة".

اقرأ أيضا:

"كسرتونا".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: اللاعيبة كانت خايفة تواجه الأهلي

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الريان القطري يوجه الشكر لـ بن شرقي رسميا